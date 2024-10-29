Врач поделилась, можно ли во время лунатизма скупить весь маркетплейс

Лунатики в теории могут совершать импульсивные покупки, заявила врач — сомнолог-невролог Елена Царева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что при данной проблеме часто наблюдаются автоматические действия, например ходьба, ответы на простые вопросы, звонки по телефону. Но, уточнила сомнолог, заказ товаров на маркетплейсах, если они не были добавлены в корзину заранее, является более сложным действием.

Что касается импульсивных покупок, то чисто теоретически такое вполне возможно, потому что при лунатизме часто наблюдаются автоматические действия, например ходьба, ответы на простые вопросы, звонки по телефону. Покупки — это все-таки более сложные действия, связанные с выбором товара. Если они уже были в корзине, то нажать на кнопочку в принципе несложно, — пояснила врач.

По ее словам, такое поведение возможно, если человек, страдающий лунатизмом, принимал определенные препараты. Врач поделилась, что у некоторых лекарств есть подобный побочный эффект. Она обратила внимание, что это вполне может сочетаться с лунатизмом.

Нарушение поведения во сне тоже относится к побочным действиям лекарств. Если ничего об этом не сказано, то стоит разбираться. При лунатизме были зафиксированы даже случаи, когда люди причиняли себе вред. Человек может элементарно выпасть из окна. Поэтому рекомендуют окна закрывать, убирать острые предметы. К счастью, такое бывает редко, — заключила Царева.

Жительница Ярославля ранее заявила, что во время приступа лунатизма сделала огромный заказ на Wildberries и теперь требует вернуть ей потраченные деньги. По словам девушки, она потратила порядка 180 тысяч рублей.