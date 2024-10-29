Как распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Болезнь Альцгеймера — одна из причин утраты памяти и интеллекта. Если не повезло с генами, предотвратить слабоумие нельзя. О первых признаках патологии «Клопс» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров.

Альцгеймер, как и другие формы деменции — это заболевание, которому подвержены люди старшего возраста. Например, после 80 лет патология встречается у каждого пятого человека. А если она началась в 50-60 лет, то прогрессирует гораздо быстрее.

«Альцгеймер и деменция связаны между собой как причина и следствие. Более 60% деменций вызвано именно болезнью Альцгеймера», — пояснил Захаров.

Как выглядят первые симптомы Альцгеймера

Человек часто повторяется, что-то говорит и тут же забывает, что сказал. Может задавать один вопрос по много раз, не помня ответ на него. Характерно проявляется болезнь в случае с покупками: когда пациент снова и снова приносит из магазина одинаковые товары.

Начальные признаки могут выглядеть вполне безобидно, отметил специалист. При забывчивости сохраняется интеллект, критичность и самостоятельность действий. Человек ведёт привычный образ жизни, работает. Так может продолжаться годами без существенных изменений. Но это только иллюзия.

«На самом деле человек уже серьёзно болен, его мозг ежедневно теряет нервные клетки и подвергается атрофии. Когда наберётся некая критическая масса, личность буквально разваливается на глазах», — обратил внимание профессор.

В обычных поликлиниках и больницах болезнь Альцгеймера диагностируют редко. На первых этапах обычно ставят «хроническую ишемию мозга» или «дисциркуляторную энцефалопатию», прокомментировал доктор медицинских наук.

Когда родственники такого пациента обращаются за помощью к специалисту, они нередко говорят, что нарушения памяти появились внезапно. Но по факту оказывается, что человек болен уже лет 5 или 10, а может, и дольше.

Повышенная забывчивость считается едва ли не нормой в пожилом возрасте. Из-за этого к доктору обращаются поздно, снижая шансы на эффективность лечения, добавил Владимир Захаров.

Причины развития старческого слабоумия

Определённую роль играет наследственность. Если у кого-то в семье в пожилом возрасте были нарушения памяти, то риски развития болезни Альцгеймера возрастают. Также на появление патологии влияют повышенное кровяное давление и высокий уровень холестерина, сахарный диабет, избыточный вес, травмы головы. Имеют значение также малообразованность и низкая интеллектуальная активность.

«Если будете следить за своим здоровьем, вести активный образ жизни, это поможет вам сохранить до старости ясный ум и твёрдую память», — подытожил профессор.

Доктор перечислил признаки рассеянного склероза.