ВОЗ заявила о рекордном уровне заболеваемости туберкулезом за 28 лет

Туберкулез в 2023 году был диагностирован у 8,2 млн человек, что на 0,7 млн больше, чем годом раньше, и является самым высоким показателем с 1995 года, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала глобальный мониторинг заболеваемости им. Об этом говорится в докладе ВОЗ.

По сравнению с 2022 годом, когда в мире было выявлено 7,5 млн новых случаев болезни, "в 2023 году туберкулез вновь стал ведущей инфекционной причиной смертности, вытеснив с этой позиции COVID-19". Хотя число связанных с туберкулезом летальных исходов уменьшилось с 1,32 млн в 2022 году до 1,25 млн в 2023 году, "совокупная численность заболевших увеличилась и составила, согласно оценкам, 10,8 млн". Около 56% "мирового бремени туберкулеза" приходится на Индию (26%), Индонезию (10%), Китай (6,8%), Филиппины (6,8%) и Пакистан (6,3%).

В ВОЗ расценили как "кризисный фактор" распространение в мире туберкулеза с устойчивостью к лекарствам, обратив внимание также на уменьшение финансирования мероприятий по профилактике и лечению этой болезни.

"При целевом показателе ежегодного финансирования на уровне $22 млрд, в 2023 году было выделено только $5,7 млрд, то есть лишь 26% суммы, требующейся в глобальном масштабе", - констатировали авторы доклада.

ВОЗ назвала пять основных факторов, усиливающих риск заболевания туберкулезом: недостаточное питание, ВИЧ-инфекция, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, курением (особенно среди мужчин) и диабетом.

"Для воздействия на эти факторы, а также на такие важнейшие детерминанты, как бедность и показатель ВВП на душу населения, требуются скоординированные действия при участии широкого круга секторов", - резюмировали в ВОЗ.

Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Чаще всего палочки Коха поражают легкие, но иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель (иногда с мокротой и кровью), боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму.