В Москве врачи спасли пережившего клиническую смерть пациента

Благодаря созданным в Москве специализированным 14 "шок-центрам" столичные медики смогли спасти жизнь пациенту, пережившему клиническую смерть. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, все "шок-центры" столицы оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить реанимационные мероприятия больным, находящимся в критических ситуациях.

Случай, о котором она рассказала, произошел в больнице имени Давыдовского. Как сообщила Анастасия Ракова, всего за сутки мультидисциплинарная команда в больнице стабилизировала состояние 68-летнего пенсионера.

"Прямо из кареты скорой помощи его доставили в подготовленную заранее рентген-операционную. Там медики выполнили коронографию - исследовали сосуды, провели ультразвуковые исследования", - сообщила Ракова, добавив, что до гибели мозга оставалось всего несколько минут.

Спасти мужчину помогла механическая поддержка гемодинамики - ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация). Стабилизировав его состояние, врачи провели операцию на сердце.

Всего в стационаре больной провел 39 суток. В дальнейшем он прошел курс реабилитации и вернулся домой. Сейчас он чувствует себя хорошо, отметила заммэра.