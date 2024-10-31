Эксперт рассказал о «формальном» подходе врачей к диспансеризации

На проведение профилактического осмотра отводится меньше времени.

Из-за этого мероприятие зачастую бессмысленно, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный сотрудник Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Евгений Заздравных.

«Одна из проблем — это формальный подход к исполнению. Как известно, диспансерные наблюдения существуют для ряда специальностей, например, образование. Но то, как это реализуется, не всегда соответствует заявленным целям. Граждан могут направлять в разные по качеству медицинские учреждения. Кроме того, у врачей есть ограничения по времени на приём граждан во время диспансерных наблюдений. Как правило, они тратят меньше времени, чем если бы вы обратились за стандартной консультацией. И это приводит к тому, что диспансеризация не несёт те результаты, которые мы ожидаем. Особенно эта тема стоит остро в регионах, где небольшой выбор медицинских организаций».

Ранее Татьяна Голикова посетовала на недостаточную профилактику болезней в регионах. Диспансерное наблюдение на рабочих местах ввели всего 36 субъектов РФ.

«Прошу всех более активно внедрять этот подход», — сказала вице-премьер на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2024».

Голикова подчеркнула, что сейчас все возможности для диспансеризации есть, и напомнила, что принцип доступности медицинской помощи по месту жительства, работы или учёбы остаётся основным в российском законодательстве, передаёт ТАСС.