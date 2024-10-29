В России появилась стратегия борьбы с ожирением и сахарным диабетом

В России каждый день более тысячи человек заболевает диабетом, и уже каждый третий, по оценкам специалистов, страдает ожирением. Такое состояние приводит к 200 различным заболеваниям и серьезно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Такие данные привела директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, выступая на III национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

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На борьбу с осложнениями, связанными с нарушениями метаболизма и ожирением, в России приходится около 7% расходов всего бюджета здравоохранения, отметила Наталья Мокрышева. Поэтому предотвращение этого состояния - прямой путь улучшить здоровье нации и сократить расходы на государственную медицину. Поэтому перестраивается работа эндокринологической службы - больше усилий будет направляться на профилактическую работу.

В новой системе эндокринологической помощи большое внимание уделяется именно профилактике заболеваний, в том числе ожирения: это работа по повышению грамотности населения, обучение принципам сбалансированного питания, пропаганда физической активности.

"Важнее предотвратить риск развития эндокринных заболеваний, тогда будет легче бороться с их последствиями, когда неминуемо наступают тяжелые и зачастую необратимые осложнения", - отметила глава НМИЦ эндокринологии.

На конгрессе прозвучала мысль: усилия государства надо направить на повышение совместной ответственности пациента, работодателя и врача. Фактически ведущие эндокринологи страны представили стратегию борьбы с ожирением и сахарным диабетом в России. Теперь предстоит разработать нормативную базу для этой программы.

Работа комплексная: необходимо продолжать тесное сотрудничество с фарминдустрией, производителями продуктов питания, организациями общепита и, конечно, работать со всеми группами населения - начиная с детского возраста.