Минздрав рассказал об успехах в охране здоровья женщин и детей

Охрана здоровья матери и ребенка - это основа здорового населения страны. О развитии этого направления службы здоровья рассказала замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова на сессии "Здоровое детство: комплексный подход к охране материнства и детства" на площадке национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024".

В России в последние годы достигнуты серьезные успехи в охране здоровья женщин и детей: младенческая смертность снизилась за 10 лет в 2 раза; сокращается разница в этом показателе между селом и городом.

"Ежегодно обновляется исторический минимум младенческой смертности, сегодня он находится в районе 4 промилле (то есть четыре случая на 1000 новорожденных)", - отметила замминистра.

Это - уровень даже лучше, чем во многих развитых странах.

"Улучшается материально-техническая база. Детские больницы снабжаются "тяжелым" диагностическим оборудованием, оснащаются реанимационные отделения и ведутся поставки мобильных комплексов для проведения выездных обследований. В предыдущие годы была построена сеть - 57 современных перинатальных центров. В ходе текущего национального проекта, который завершается в этом году, строятся детские больницы. К концу 2024 года будет сдано девять детских современных больниц и корпусов. Приоритет мы отдадим "якорным" детским больницам, и мы планируем заложить в программу переоснащение 180 крупных детских стационаров", - сообщила Евгения Котова.

Она также рассказала о профилактике заболеваний у детей. В этом важная роль отводится школьной медицине.