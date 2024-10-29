У 11% россиян выявили заболевания, влияющие на репродуктивную функцию

Более 3 млн человек осмотрели в 2024 году в рамках диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, в 11% случаев выявлены заболевания, отрицательно влияющие на репродуктивную функцию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024".

"В 2024 году впервые ввели диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья, уже осмотрели свыше 3 млн мужчин и женщин репродуктивного возраста. В 11% случаев выявлены заболевания, отрицательно влияющие на репродуктивную функцию", - сказала она.

Специалисты проводят дообследование и лечение таких пациентов, что позволит избежать бесплодия и проблем с рождением детей у более чем 300 тыс. человек, уточнила она. Данную работу, которая уже подтвердила свою эффективность, вице-премьер призвала усилить в регионах.

III Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024" проходит в Москве с 28 по 29 октября. Мероприятие проходит в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира. Программа конгресса включает в себя восемь тематических треков, в рамках которых планируется обсудить вопросы здоровьесбережения, ключевые направления развития системы здравоохранения РФ, а также стратегии борьбы с различными заболеваниями. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конгресса.