Невролог назвала причины инсульта у молодых людей

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В связи с этим врач-невролог Екатерина Демьяновская напомнила, что инсульт может возникнуть внезапно, а действовать в этом случае нужно быстро.

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Чаще инсульт происходит в пожилом возрасте, однако, как свидетельствует международная статистика, около 5-14% инсультов приходится на людей в возрасте от 18 до 44 лет, рассказала врач.

"Самые частые причины таких "молодых" инсультов - врожденные нарушения строения мозговых сосудов, наследственная предрасположенность к нарушениям свертывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей", - пояснила она в беседе с RT.

По словам невролога, инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, которое чаще всего возникает из-за закупорки кровеносного сосуда или из-за разрыва сосуда и кровоизлияния в головной мозг. Пациенту необходима экстренная медицинская помощь, однако даже после помощи медиков после инсульта могут быть параличи, нарушения речи, мышления и памяти.

В числе предвестников инсульта могут быть головокружение, головная боль, временная потеря речи или зрения, слабость в руке и ноге с одной стороны тела, краткосрочная амнезия, уточнила Екатерина Демьяновская.

Ранее сообщалось, что на Ямале врачи спасли восьмилетнюю девочку, у которой случился инсульт в школе.