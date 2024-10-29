Врач рассказала о том, почему беременным надо прививаться от гриппа

Беременным важно привиться от гриппа, так как болезнь опасна своими осложнениями и для женщины, и для ребёнка. Об этом рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура во время прямого эфира «Клопс» «ВКонтакте» во вторник, 29 октября.

«Заболевание гриппом у беременной протекает очень тяжело. Мы в Калининградской области в 2009 году наблюдали смену штаммов гриппа, к сожалению, регистрировались случаи летальных исходов от гриппа среди беременных женщин. Это очень тяжёлая ситуация. Очень большие усилия тратятся системой здравоохранения для того вылечить беременную от гриппа. Рисков осложнений, которые могут возникнуть и в ходе заболевания, и после него, у беременной очень много, и они очень высоки», — подчеркнула Елена Бабура.

Высокая температура, интоксикация организма плохо переносятся, особенно на последних сроках.

«Диафрагма поднята. Беременная женщина на последних сроках и так плохо дышит. Лёгкие подняты — они и так работают в стрессовой ситуации. А тут ещё вирус гриппа. Вы представляете? Огромная нагрузка и огромные риски», — заявила глава областного Роспотребнадзора.

В октябре и ноябре ещё не поздно привиться от гриппа.