Создано устройство для восстановления речи и глотания после инсульта

В Центре неврологии разработан прототип устройства для восстановления глотания и речи после инсульта и других заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Наталья Супонева.

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«Человек, страдающий от такого расстройства, испытывает серьезные трудности. Во-первых, он не может питаться в общественных местах из-за кашля, необходимости занимать особую позу или превращения еды в пюре. Во-вторых, расстройства глотания могут привести к нарушению питания. Люди с такими проблемами не получают достаточное количество питательных веществ и жидкости, что негативно сказывается на их иммунитете, весе и здоровье. Это может привести к серьезным заболеваниям и даже гибели. В-третьих, пища может попасть в легкие, так как у больного может не быть кашлевого рефлекса и пища остается в легких, вызывая воспаление», — рассказала Супонева.

По словам врача, такая проблема очень распространена, и для ее решения существуют определенные подходы. Однако нет мобильного устройства, которое можно было бы использовать в домашних условиях и легко брать с собой.

«Разработанное устройство позволяет применять методики стимуляции мышц лица, ротовой полости, языка и мягкого нёба с помощью электрического тока и вибрации. У нас есть работающий опытный образец — небольшая коробочка, к которой можно присоединять различные модули. Это, например, щуп, создающий вибрацию, или ложечка на палочке, которая выполняет массаж. Также можно использовать накладку на язык, которая стимулирует его работу», — отметила врач.

Сейчас планируется провести исследования и испытания на добровольцах и пациентах. После этого начнется мелкосерийное производство, получение регистрационных удостоверений и проведение клинических испытаний. Перед полноценным выходом на рынок потребуется около двух лет.

Подробнее о том, какие методы применяют для восстановления после инсульта сегодня, — в интервью Супоневой «Газете.Ru».