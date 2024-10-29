Повышенное давление, причем на постоянной основе, может быть невероятно опасно. Без консультации специалиста точно не обойтись, но пока вы ждете записи к своему врачу, терапевт Лилия Осина, терапевт, подсказывает, как снизить кровяное давление простыми способами без лекарств.

Открываем окно

Идеально, если вы сможете выйти на свежий воздух на небольшую прогулку, однако можно обойтись и открытием окна. Не стойте у окна, если на улице слишком холодно, вам достаточно проветрить комнату, чтобы насытить мозг кислородом. Наш эксперт рекомендует ежедневно проветривать помещение, и подобный ритуал стоит освоить даже в случае, если нет проблем со здоровьем. Проветривая помещение, вы избавляетесь от скопления вредных для организма веществ, а также помогаете мозгу лучше функционировать.

Продукты с калием

Для хорошей работы сердца и почек врачи рекомендуют добавлять в рацион продукты богатые калием. Терапевт:

«Все дело в том, что калий обеспечивает отличный синтез белка, еще и поддерживает оптимальный уровень жидкости в клетках».

К продуктам с высоким содержанием калия относят бобовые, картофель и шпинат. Простой картофельный салат снизит вероятность повышения давления на 30%.

Чай с мятой

К экспресс-способам снижения давления специалисты относят зеленый чай с мятой. Важный момент: чай должен быть свежезаваренным. Подождите, пока чай немного остынет, и можно пить. Мятные листья способствуют снижению уровня кортизола, который критически опасен для работы сердечно-сосудистой системы. Если вы не переносите мяту по тем или иным причинам, замените чай на ромашковый.

Грейпфрутовый или томатный сок

В данный соках содержатся ликопин и калий, последний, как мы уже говорили, прекрасно снижает давление. Помимо прочего, томатный сок помогает улучшить работу ЖКТ. Грейпфрутовый и апельсиновые соки обладают примерно таким же эффектом, однако с ними стоит быть осторожнее из-за повышенной кислотности.