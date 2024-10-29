Врач назвала два вируса, заражающие огромное число людей

Инфекции, вызывающие ветрянку и герпес, считаются самыми «успешными» среди себе подобных. Об этом рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура во время прямого эфира «Клопс» «ВКонтакте» во вторник, 29 октября.

«Вирусу не нужно, чтобы человек умер, так как он может развиваться только в живом организме. Что важно для вирусов? Чтобы люди болели дольше и как можно большее количество людей длительно болели. В этом плане вирусы-лидеры — ветряной оспы и герпеса — вот они заражают огромное количество людей. Вы переболели ветрянкой, а вирус остался в организме. И уже в более пожилом возрасте человек сталкивается с опоясывающим лишаем. Герпес, попав один раз в организм, потом постоянно себя проявляет», — объяснила глава регионального Роспотребнадзора.

Вирусы снижают иммунитет, поэтому важно прививаться и ограждать себя и детей от последствий и осложнений — добавила Елена Бабура.