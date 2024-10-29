Женщине удалили опухоль размером с теннисный мяч через отверстие в брови

Жительница Великобритании Дорин Адемс перенесла редкую операцию, во время которой ей удалили обширную опухоль мозга через отверстие над бровью. Об этом случае сообщил Daily Mail.

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Отмечается, что операцию 75-летней пациентке провел британский нейрохирург Анастасиос Джиамуриадис. Через отверстие над бровью он извлек из головного мозга опухоль размером с теннисный мяч. По словам женщины, единственным напоминанием о перенесенной процедуре был небольшой синяк под глазом.

Джиамуриадис объяснил, что обычно при крупных новообразованиях проводится сложная операция на открытом мозге, после которой пациент проходит длительное восстановление. Опробованная же им технология приводит к меньшему количеству травм и требует меньше времени, однако является более сложной с точки зрения технического исполнения.

«Пациент отправляется домой на второй день и в большинстве случаев возвращается к нормальной жизни в течение недели или двух», — заключил врач.

Ранее 34-летняя женщина по имени Лорен Петри рассказала о жизни с редким заболеванием, из-за которого у нее было постоянное вздутие живота, усиленный метеоризм, а из горла выходили булькающие звуки, напоминающие рык динозавра. По ее словам, постепенно ее состояние ухудшилось и она не смогла выходить из дома.