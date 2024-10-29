Адель рассказала, что частично потеряла слух из-за перенесенной инфекции

Певица призналась, что была готова опустить руки из-за отчаяния. Адель активно гастролирует по миру и поражает поклонников своими вокальными способностями. Во время одного из недавних концертов артистка поделилась тем, что на протяжении двух месяцев вынуждена бороться за здоровье.

© Чемпионат.com

Обладательница 16 премий «Грэмми» рассказала, что подхватила серьёзную инфекцию, которая дала осложнение на уши. В один момент ситуация настолько усугубилась, что Адель частично оглохла.

У меня ушная инфекция, и это довольно серьёзно. Раньше у меня такого не было. Это самая болезненная вещь, которая когда-либо происходила со мной. Это гораздо хуже и больнее, чем роды. Это всё из-за редкой бактерии, — рассказала звезда.

По словам певицы, первое время врачи не могли поставить ей правильный диагноз. Боль в ухе становилась просто невыносимой.