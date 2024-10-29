Хирурги удалили пациентке 25-сантиметровый тромб из мозговой артерии

Хирурги в Москве удалили пациентке 25-сантиметровый тромб из мозговой артерии
Врачи Регионального сосудистого центра городской клинической больницы имени Кончаловского спасли молодую женщину, удалив гигантский 25-сантиметровый тромб из ее мозговой артерии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Уточняется, что женщина поступила в медучреждение с ишемическим инсультом.
«Пациентка жаловалась на сильное головокружение, слабость и онемение в руке и ноге слева. В кратчайшие сроки ее доставили в рентгеноперационную. Ангиография подтвердила закупорку правой среднемозговой артерии. Эндоваскулярные хирурги провели тромбоэкстракцию. Через катетер-проводник подвели специальный инструмент к тромбу и удалили его методом аспирации. Кровоснабжение мозга было восстановлено», – говорится в сообщении.
Врачи подчеркивают, что такие случаи в медицине единичны.
«Находка нас удивила. Из артерии удалось извлечь червеобразный сгусток длиной 25 см. Но исследования показали, что это все-таки тромб. В клинической практике наших эндоваскулярных хирургов подобного не было, и в мировой научной литературе описываются единичные случаи, подобные этому», – рассказал руководитель Регионального сосудистого центра больницы Владимир Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
Сообщается также, что к лечению пациентки привлекли мультидисциплинарную бригаду, в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, неврологи, эндоваскулярные хирурги и рентгенологи.
«Когда состояние нормализовалось, женщину выписали с необходимыми рекомендациями по коррекции питания и образа жизни, дальнейшему наблюдению и восстановительному лечению. Учитывая возраст и структуру тромба, врачи рекомендовали пациентке пройти углубленное амбулаторное обследование для исключения опасных генетических или аутоиммунных патологий. Обследование показало, что у женщины опасное аутоиммунное заболевание – антифосфолипидный синдром, при котором возрастает риск образования тромбов в артериях и венах. Специалисты подобрали для женщины антикоагулянтную терапию, которая будет препятствовать образованию тромбов», – добавили в пресс-службе департамента здравоохранения.
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