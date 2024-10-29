Хирурги удалили пациентке 25-сантиметровый тромб из мозговой артерии

Врачи Регионального сосудистого центра городской клинической больницы имени Кончаловского спасли молодую женщину, удалив гигантский 25-сантиметровый тромб из ее мозговой артерии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Уточняется, что женщина поступила в медучреждение с ишемическим инсультом.

«Пациентка жаловалась на сильное головокружение, слабость и онемение в руке и ноге слева. В кратчайшие сроки ее доставили в рентгеноперационную. Ангиография подтвердила закупорку правой среднемозговой артерии. Эндоваскулярные хирурги провели тромбоэкстракцию. Через катетер-проводник подвели специальный инструмент к тромбу и удалили его методом аспирации. Кровоснабжение мозга было восстановлено», – говорится в сообщении.

Врачи подчеркивают, что такие случаи в медицине единичны.

«Находка нас удивила. Из артерии удалось извлечь червеобразный сгусток длиной 25 см. Но исследования показали, что это все-таки тромб. В клинической практике наших эндоваскулярных хирургов подобного не было, и в мировой научной литературе описываются единичные случаи, подобные этому», – рассказал руководитель Регионального сосудистого центра больницы Владимир Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается также, что к лечению пациентки привлекли мультидисциплинарную бригаду, в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, неврологи, эндоваскулярные хирурги и рентгенологи.