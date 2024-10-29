Эксперты рассказали, как распознать раннюю менопаузу

Менопауза у большинства женщин наступает в возрасте около 50 лет. Но случается, что дамы сталкиваются с ней гораздо раньше. Почему так происходит и какие симптомы говорят о начале климакса, «Клопс» узнал у врачей-гинекологов.

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Уровень женских половых гормонов начинает постепенно снижаться примерно с 40-45 лет. Со временем яичники полностью прекращают функционировать. О наступлении климакса говорят, когда менструация отсутствует в течение года с момента последних месячных, пояснила гинеколог-эндокринолог Анастасия Дергачева.

«Если это случилось до 40 лет, то [диагностируется] преждевременная менопауза. До 45 лет — ранняя менопауза», — уточнила Дергачева.

Почему так происходит

Часто причиной бывает генетика — мутация генов FMR 1 повышает риск развития преждевременной яичниковой недостаточности до 26%. Также влияют методы лечения онкологии, например, лучевая терапия на область малого таза и живота. Нельзя исключать и последствия хирургического вмешательства: операций на яичниках, их резекции или удаления.

«Преждевременный климакс может вызвать и наследственный фактор. Если у вашей бабушки или матери менопауза наступила раньше срока, то, скорее всего, у вас будет то же самое», — добавила акушер-гинеколог Маргарита Броварец.

Такие факторы, как курение, чрезмерный стресс, низкая масса тела и малоподвижный образ жизни, нередко плохо отражаются на женском здоровье, предупредила Броварец.

Признаки ранней менопаузы

Они похожи на симптомы климакса: нерегулярные менструации, приливы, сухость влагалища, снижение либидо и перепады настроения. Но если такие признаки появились раньше 45 лет и сохраняются дольше трёх месяцев — это указывает на раннюю менопаузу. Для точности диагностики нужно сдать анализы на уровень гормона ФСГ и эстрогена.

«Угасание функции яичников наступает ровно в тот момент, когда это генетически запрограммировано, либо — если есть другие провоцирующие факторы. Приблизить менопаузу можно, но отложить никак не получится», — подчеркнула врач Дергачева. «У меня был случай из практики, — продолжает гинеколог. — Женщина в тридцать два года вышла замуж, половую жизнь до этого не вела. Но когда задумалась о беременности, выяснилось, что у неё уже преждевременный климакс».

Что делать с ранней менопаузой

Для начала важно знать, что климакс повышает риск развития остеопороза — болезни, при которой кости становятся очень хрупкими. Кроме возможных переломов, состояние грозит сердечно-сосудистыми патологиями: инфарктом и инсультом.

«Для профилактики женщинам с ранней менопаузой необходимо принимать гормональные препараты, которые замещают функцию яичников и помогают сохранить здоровье и внешний вид волос и ногтей», — отметила Дергачева.

Советы врачей

Обращайте внимание на сигналы тела. Если вы заметили у себя симптомы климакса, не списывайте их на стресс и возрастные изменения — проконсультируйтесь с врачом.