Доктор Мясников назвал признак, свидетельствующий о развитии онкологии

«Быстрое похудение может быть признаком развития рака, уже далеко зашедшей стадии. У человека в возрасте снижение веса — всегда тревожный симптом», - сказал специалист.

Быстрое и необъяснимое снижение веса – это не всегда признак успеха в борьбе с лишними килограммами. Как подчеркнул врач общей практики Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», резкая потеря массы тела может служить тревожным сигналом, указывающим на серьёзные заболевания, в том числе на рак, часто уже находящийся на поздней стадии.

Мясников акцентировал внимание на особой опасности резкого похудения для людей старшего поколения. Для тех, кому за 60, любая заметная потеря веса – это веский повод для обращения к врачу. Организм человека после 60 лет работает иначе, метаболизм замедляется, и даже незначительные изменения могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях. Потеря аппетита, связанная с развитием онкологического заболевания, часто приводит к быстрому истощению. Рак поджелудочной железы, например, именно так и проявляется на ранних стадиях – потерей аппетита и, как следствие, резким похудением. Аналогичная картина наблюдается при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, туберкулёзе и других серьёзных патологиях.

Важно понимать, что механизм потери веса при этих заболеваниях связан не с диетой, а с нарушением процесса усвоения питательных веществ, повышенным расходом энергии из-за борьбы организма с болезнью, а также с общей интоксикацией. Человек может много есть, но вес всё равно будет падать. Это принципиально отличает физиологическую потерю веса от патологической.

Мясников также отметил парадокс: в пожилом возрасте чрезмерная худоба может оказаться не менее опасной, чем ожирение. Дело в том, что недостаток мышечной и жировой массы снижает защитные функции организма, делает его более уязвимым к инфекциям и заболеваниям. Слабый иммунитет и истощённые ткани – это благоприятная среда для развития различных патологий. Кроме того, уменьшение костной массы повышает риск переломов, что особенно опасно для пожилых людей.

В заключение, врач сделал вывод, что для людей старше 60 лет оптимальным является нормальный вес. Статистически, люди с нормальным индексом массы тела живут дольше.

Между тем, ранее сообщалось, что правильная диета помогает не только похудеть, но и избавиться от депрессии. Также эксперты рассказали, какие продукты помогают очистить кишечник.