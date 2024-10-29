На Ямале спасли восьмилетнюю девочку, у которой случился инсульт в школе

Ямальские врачи спасли восьмилетнюю девочку, у которой прямо в школе случился инсульт.

© Российская Газета

"Педагоги вызвали "скорую". Бортом санавиации пациентку доставили из Яр-Сале в Новый Уренгой", - поделился историей губернатор Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Нейрохирурги Иван Говорухин и Артем Нурматов смогли филигранно убрать гематому, что дало ребенку шанс на полноценную жизнь в будущем.

За пациенткой наблюдала бригада реаниматологов, неврологов, специалистов по реабилитации. Общими усилиями за две недели они в прямом смысле поставили ее на ноги - школьница снова может ходить и разговаривать. И ее уже выписали домой.