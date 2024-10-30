От отека мозга до остановки сердца: чем опасна алкогольная интоксикация

Москвичка впала в кому после того, как выпила 20 алкогольных шотов в баре за короткий промежуток времени. Нарколог Алексей Казанцев объяснил «ФедералПресс», является ли это смертельной дозой.

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«Если бы у нее не было зависимости, 20 шотов бы она не выпила. Потому что, когда нет зависимости, есть защитный тошнотно-рвотный рефлекс. И так называемое головокружение. Если в нее такое количество вошло, зависимость уже начала формироваться», – отметил врач.

Сообщается, что девушка выпила 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Гости не верили, что она осилит все одна, но бармен посетительницу не остановил.

Насколько девушка была устойчива к алкоголю, сказать трудно, добавил Казанцев. Но 20 шотов – это большая доза: если пересчитать, где-то в районе литра. Также пострадавшая пила разные напитки: более легкие, которые ближе к ликверам, она не замечала после крепких напитков. Поэтому и выпила большое количество, отмечает нарколог.

То, что алкоголь может привести к алкогольной коме, должны знать все, подчеркивает эксперт. Любое злоупотребление алкоголем называется «алкогольная интоксикация», которая должна лечиться в токсикологических учреждениях, считает Алексей Казанцев.

«Алкогольная интоксикация довольно часто приводит к отеку мозга, отеку легких, нарушению ритма сердца, к аритмии, соответственно, с вибрилляцией желудочков либо предсердий, так называемая внезапная остановка сердца. Но это связано с последствиями алкогольной интоксикации», – рассказал врач.

Выход из комы может закончиться и летальным исходом. Такое происходит довольно часто, объяснил нарколог. Также может быть поражен головной мозг, сердечная мышца и так далее.

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