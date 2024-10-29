Сегодня, 29 октября, в Доме журналистов обсудили серьёзную тему - инсульт у молодых людей.

Инсульт - это серьёзное заболевание, которое возникает из-за нарушения кровообращения в мозге и приводит к повреждению или даже гибели нервных клеток. Он может проявляться по-разному, затрагивая речь, координацию и двигательные функции. Это одно из самых опасных заболеваний, способных вызвать инвалидность и даже привести к смерти.

Существует несколько типов инсульта. Наиболее распространённый из них - ишемический инсульт, когда артерия, снабжающая мозг кровью, блокируется тромбом или суживается. Геморрагический инсульт происходит из-за разрыва артерии в мозге, вызывающего кровоизлияние. Это может произойти из-за гипертонии (повышение артериального давления - прим. ред.) или аневризмы (выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии - прим. ред.).

Специалисты бьют тревогу, ведь инсульт всё чаще затрагивает молодёжь. Многие ведут малоподвижный образ жизни и проводят часы за компьютером, много стрессуют и не всегда следят за своим рационом. Всё это неминуемо отражается на здоровье.

Признаки инсульта и первая помощь

Инсульт может проявляться очень быстро и безболезненно. Важно распознать его признаки, чтобы своевременно оказать помощь.

При инсульте одна сторона лица может быть парализована, и улыбка будет асимметричной. Попросите человека улыбнуться.

Если одна рука опускается или не поднимается, это может быть признаком инсульта. Могут также возникнуть трудности координации движений и головокружение.

Попросите человека повторить простую фразу. Если речь неразборчива или она кажется странной, это может указывать на проблему.

Если вы заподозрили инсульт у человека, следуйте этим шагам:

Сразу же вызовите скорую помощь. Объясните диспетчеру, что вы подозреваете инсульт, и укажите симптомы.

Измерьте давление у пострадавшего.

Убедитесь, что человек находится в безопасном положении. Если возможно, уложите его на бок с приподнятой головой.

До приезда скорой помощи категорически запрещается:

Давать пить и есть. Инсульт может повлиять на глотательные функции, и кормление приведёт к удушью.

Двигать человека. Можно сделать это только при необходимости, например, если он находится в опасном месте.

Давать лекарства.

Понимание признаков инсульта и действия в экстренной ситуации могут существенно повлиять на результаты лечения и, возможно, спасти жизнь.

"Золотой час" - это метафора, подчёркивающая важность быстрого реагирования на симптомы инсульта. В этом "золотом" временном промежутке врачи и родственники пациента должны работать вместе, чтобы обеспечить максимально быстрое обращение за медицинской помощью. В течение первых 3-4 часов медики применяют тромболитическую терапию, которая направлена на растворение тромба и восстановление кровотока в мозге. Чем раньше начинается такое лечение, тем выше шанс избежать длительных и тяжёлых последствий.

Что провоцирует инсульт

Инсульт - это не гром среди ясного неба. Хотя для человека он может оказаться одним из первых проявлений заболевания, которое очень долго усугубляло его жизнь. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующее:

Высокое артериальное давление. Это один из наиболее значительных факторов риска инсульта. Постоянное повышение давления может повредить сосуды и привести к образованию тромбов.

Сахарный диабет. Неправильно контролируемый диабет может повредить кровеносные сосуды, увеличивая риск инсульта.

Неправильное питание. Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли способствует повышению холестерина и артериального давления.

Избыточный вес и ожирение. Из-за них развиваются сердечно-сосудистые заболевания и гипертония, что, в свою очередь, увеличивает риск инсульта.

Курение. Табакокурение повышает риск инсульта, так как ухудшает состояние сосудов и способствует тромбообразованию.

Неподходящие лекарства. Из-за приёма неправильно подобранных препаратов может произойти изменение состава крови, поэтому очень важно всегда консультироваться с врачом и не заниматься самолечением.

Инсульт у молодёжи

Даже у молодых людей могут случиться инсульты, особенно если они связаны с системными заболеваниями.

Депрессивные и стрессовые состояния тоже входят в список причин инсульта. Хронический стресс может привести к инсульту, но это произойдёт не сразу, а через некоторое время. Чтобы избежать этой опасности, необходимо уже сейчас изменить свою жизнь и обратиться к врачу для получения профессиональной консультации.

Работа на вредном производстве также может стать причиной инсульта. Грамотная организация рабочего места и самого процесса предотвращает это состояние.

Профилактика

Меры профилактики инсульта играют ключевую роль в снижении риска развития этого опасного состояния. Для поддержания здоровья важно не только минимизировать вредные привычки, но и внедрить в свою жизнь минимальную двигательную активность. Например, уделяйте 30 минут ходьбе каждый день. В целом рекомендуется заниматься физической активностью средней интенсивности в течение 150 минут в неделю. Это не обязательно должен быть спорт, речь идёт о любом движении тела, которое увеличивает пульс на 50 % от нормы.

Помимо физической активности, важно обратить внимание на свой рацион. Придерживаться принципов здорового питания довольно просто. Лучше есть небольшими порциями, но несколько раз в день. Не пренебрегайте основными приёмами пищи, чтобы избежать переедания и срывов. Это особенно актуально для тех, кто любит кусочничать в течение дня, а затем переедает на ночь.

Следует также уменьшить количество потребляемого алкоголя, хотя полностью отказываться от него необязательно. Однако стоит помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.

И самое главное - контролировать имеющиеся состояния: артериальную гипертензию, сахарный диабет, системные воспалительные заболевания.

Жизнь после инсульта

Многие люди продолжают вести полноценную жизнь после перенесённого заболевания. Однако инсульт может иметь серьёзные физические и эмоциональные последствия, а восстановление оказаться сложным и долгим. Судьба человека зависит от типа приступа, его тяжести, скорости получения медицинской помощи и индивидуальных характеристик самого человека.

Важно после выписки принимать все препараты, которые вам назначил врач. Они были тщательно подобраны и действуют именно так, как нужно вашему организму. Ни один из них нельзя заменять или отменять самостоятельно без консультации со специалистом.

Путь к восстановлению может быть долгим и требовать усилий, но многие люди достигают значительных успехов благодаря реабилитации, поддержке близких и врачей, а также личной мотивации.