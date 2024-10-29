Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения опасных заболеваний

Самый распространенный возраст обнаружения болезней, приводящих к летальному исходу, составляет 63 года. Такие данные назвала врач-ортопед Вонда Райт во время подкаста «Дневник генерального директора», пишет Daily Mirror.

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По словам Райт, если верить усредненным цифрам, когда человек выходит на пенсию, у него чаще всего обнаруживают одно из смертельно опасных заболеваний — рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких, рак молочной железы или предстательной железы. При этом врач убеждена, что человек необязательно заболевает именно в этом возрасте. Скорее всего, болезнь появилась раньше, отметила специалистка, а предпосылки для ее возникновения могли незаметно существовать десятилетиями.

Райт полагает, что единственный действенный способ избежать такого сценария — это заниматься профилактикой.

«40 лет — критический возраст для приведения здоровья в порядок. Если вы решите взяться за это в 63 года, то вам будет намного сложнее», — считает врач.

Ранее врач-терапевт Алина Кириченко предупредила, что чрезмерная потливость может быть симптомом опасных заболеваний. По ее словам, гипергидроз возникает при гипертиреозе, ожирении, неврозе, инфекционных и онкологических заболеваниях.