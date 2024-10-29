Педиатр дала советы, как вовремя обнаружить инсульт у ребенка

К признакам инсульта у новорожденных относятся судороги, отказ от груди или бутылочки, а также нарушение мышечного тонуса, предупредила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что в более старшем возрасте заболевание проявляется через резкое нарушение чувствительности лица или конечностей, обездвиженность половины лица, сильную головную боль.

К признакам инсульта у новорожденных относятся: нарушение дыхания, отсутствие реакции на раздражители, судороги, отказ от груди или бутылочки, нарушение мышечного тонуса. Симптомы детского инсульта в более старшем возрасте: резкое нарушение чувствительности лица или конечностей, обездвиженность половины лица, трудности в понимании речи и произнесении слов, спонтанное нарушение или потеря зрения, двоение в глазах, сильная головная боль, головокружение, проблемы с ориентацией в пространстве и удержанием равновесия, — пояснила Одинаева.

Она отметила, что распознать симптомы детского инсульта неподготовленному родителю бывает сложно. По словам врача, часто необычное состояние можно списать на другие заболевания. Специалист посоветовала сразу же вызывать скорую, если появляются подобные признаки, чтобы не упустить время.

Во время ожидания врачей нужно уложить ребенка и обеспечить приток свежего воздуха. Заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова в беседе с NEWS.ru порекомендовала измерить давление и температуру. По ее словам, также важно успокоить ребенка и объяснить, что это временное состояние.

Акушер-гинеколог Эльнара Рзаева ранее рассказала, что вопреки распространенному мифу беременным можно принимать лекарства от простуды. Врач уточнила, что для выбора препаратов нужно обязательно обратиться в больницу.