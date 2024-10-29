Как уберечь себя от инсульта, рассказал кардиолог

10% погибших от инсульта в России – люди трудоспособного возраста. При этом основными причинами являются повышенное артериальное давление, низкая физическая активность и нерациональное питание. Как уберечь себя от инсульта, «Парламентской газете» рассказал президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

В первую очередь специалист советует следить за давлением и сахаром. Так, артериальное давление у здорового человека в покое не должно превышать значений: 120/70 – 130/80 для людей в возрасте 20-40 лет, 140/90 в возрасте 40-60 лет, и 150/90 для пациентов старше 60 лет.

Нормальный уровень глюкозы в крови взрослого человека натощак составляет 4-6,1 ммоль/л. Тревожный звонок должен срабатывать, если количество сахара в крови с утра достигает 5,6 ммоль/л.

Также для профилактики инсультов необходимо регулярно проходить обследование и заниматься спортом. Кроме того, врачи рекомендуют уменьшить количество быстрых углеводов и жиров животного и растительного происхождения, поддерживать вес в нормальных пределах, отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее специалисты Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе нашли простой способ профилактики деменции. По их словам, дополнительный сон в выходные на 70% снижает риск развития заболевания.