Неочевидные признаки заболеваний сердца могут быть весьма разнообразными, сообщила сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии Ингушской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Республики Ингушетия Тамара Баркинхоева. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

В отличие от редких болезней и пороков многие болезни сердца проявляются схожими симптомами, отличающимися лишь по степени выраженности, отметила врач. Она также подчеркнула, что проблема с сердцем — это всегда проблема с кровообращением.

Специалист отнесла к симптомам, указывающим на проблемы с сердцем, одышку. Баркинхоева уточнила, что она может возникать как в покое, так и в определенном положении, например, лежа, или проявляться даже при незначительной физической нагрузке. Еще один признак — отеки, чаще всего в области нижних конечностей, которые могут нарастать к вечеру. Другой сигнал — быстрая утомляемость. Если раньше человек легко справлялся с нагрузками, а теперь ощущает усталость даже от привычных дел — это повод для беспокойства, предупредила врач.

«К этому списку можно добавить и боли в области сердца, которые могут проявляться как давящие ощущения после небольшой физической нагрузки или эмоциональных переживаний. Отсюда и старинное название стенокардии — "грудная жаба", которая "душит" человека, сопровождая его чувством тревоги, страхом смерти или паникой», — Тамара Баркинхоева, сосудистый хирург.

Тревожным симптомом, по словам сосудистого хирурга, является и изменение цвета кожи после небольшой нагрузки, проявляющееся как посинение или побледнение.

«Если у человека наблюдаются эпизоды головокружения или даже кратковременной потери сознания, это определенно является поводом для серьезного медицинского обследования, включая консультацию кардиолога», — заключила она.

Ранее врач общей практики Александр Мясников заявил, что обезжиренные продукты провоцируют проблемы с сердцем. Специалист добавил, что быстрые углеводы приводят к проблемам с инсулином, которые провоцируют повышение уровня сахара в крови.