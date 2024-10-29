Такой натуральный продукт, как парное молоко, вопреки распространенному мнению, может нанести вред здоровью человека. В частности, он может стать причиной заражения ящуром и маститом, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru.

Эксперт пояснила, что парное молоко содержит все микроорганизмы, которые есть на вымени животного. Из-за этого врач призвала не давать его детям.

При этом Чернышова уточнила, что такие воспалительные заболевания вымени, как ящур и мастит, не единственные, которые могут передаться человеку. Например, в молоко могут попасть различные травмы, воспаления, болезнетворные стафилококки или другие опасные микроорганизмы также могут попасть в молоко, размножиться и привести к заболеваниям взрослых и детей.

В качестве альтернативы животному молоку можно прибегнуть к растительному. Оно содержит антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты, но при этом имеет бедный белковый состав.

По словам гастроэнтеролога Гузель Евстигнеевой, растительное молоко способствуют снижению холестерина в крови и оказывают нейропротективный эффект, защищая мозг от дегенеративных процессов, например болезни Альцгеймера. Кроме того, в нем содержатся фитостеролы, помогающие снизить "плохой" холестерин низкой плотности, высокий уровень которого является главным фактором риска инфаркта и инсульта.