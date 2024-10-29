В Кузбассе девочке провели сложную операцию из-за обратного тока мочи

В Кузбассе маленькой девочке провели сложную операцию. У малышки был обратный ток мочи и другие проблемы с мочевыделительной системой.

В Кузбассе маленькая девочка страдала от недержания мочи. Кроме того, обследование выявило у нее пузырно-лоханочный рефлюкс, то есть обратный ток мочи в левую почку. Из-за этого ребенок мучился от частых инфекций, а со временем проблемы могли привести к тяжелой патологии.

Ребенку провели сложную эндоскопическую операцию в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Атаманова.

Провели пластику устья левого мочеточника, сформировав валик, который будет препятствовать обратному току мочи в почку. А также увеличили объем мочевого пузыря с помощью ботулотоксина, – рассказали в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Отмечается, что малышка сейчас продолжает амбулаторное лечение, но чувствует себя значительно лучше.