Тяжелое заболевание глаз, грозящее всем диабетикам

Практически всем диабетикам грозит катаракта, предупредила врач-офтальмолог Зарина Курачинова. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что при высоком уровне сахара в крови происходит накопление глюкозы в тканях. По ее словам, это провоцирует изменения в глазном хрусталике и приводит к помутнению и ухудшению зрения.

Пациенты с диабетом находятся в группе риска развития катаракты, и это связано с особенностями заболевания. При высоком уровне сахара в крови происходит накопление глюкозы в тканях, что может вызвать изменения в хрусталике и привести к катаракте. Кроме того, диабет влияет на кровеносные сосуды, повышая риск других заболеваний глаз, таких как диабетическая ретинопатия, — пояснила врач.

По ее словам, симптомы катаракты могут включать размытое зрение, повышенную чувствительность к свету, изменение в восприятии цветов. Офтальмолог поделилась, что со временем болезнь прогрессирует. Она посоветовала в качестве профилактики следить за уровнем сахара в крови и регулярно посещать офтальмолога.

Если катаракта прогрессирует, единственным эффективным методом лечения остается хирургическое вмешательство. Современные методы хирургии безопасны и позволяют восстановить зрение. Пациенты с диабетом должны внимательно следить за своим зрением и регулярно консультироваться с офтальмологом для раннего выявления проблем, — заключила Курачинова.

Офтальмолог Кирилл Светлаков ранее рассказал, что при расчете идеального для глаз расстояния до телевизора его высоту необходимо умножить на три. Он подчеркнул, что, как правило, оптимальное расстояние составляет 2,5–3 метра.