Гинеколог рассказала о рисках кесарева сечения для женщин и детей

Кесарево сечение, как и любая хирургическая операция, несет определенные риски. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач — акушер-гинеколог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Виктория Некрасова.

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По словам специалиста, к таким рискам относятся:

инфекционный фактор — в некоторых случаях может произойти послеродовой воспалительный процесс матки и/или шва;

кровотечение — кровопотеря во время операции выше, чем при естественных родах;

формирование гематом в зоне оперативного вмешательства;

тромбоэмболические осложнения — операция увеличивает риск тромбозов, в каких-то ситуациях женщине будет назначаться специальная профилактическая терапия.

Также при кесаревом сечении существуют и определенные риски для младенцев, отметила акушер-гинеколог.

Например, у детей, рожденных путем планового кесарева сечения, чаще возникают проблемы с дыханием, требующие динамического наблюдения, — транзиторное тахипноэ, — рассказала врач.

Кроме того, кесарево сечение повышает риск осложнений при последующей беременности и других операциях, сообщила специалист.

Чем больше операций, тем выше риск предлежания плаценты и состояния, при котором плацента прикрепляется к стенке матки, — сообщила врач.

Важно: рубец на матке не является автоматическим показанием к оперативным родам, однако при категорическом отказе пациентки от родоразрешения через естественные родовые пути возможно выполнение КС, добавила гинеколог.

Дискуссий по поводу различий между детьми, рожденными посредством кесарева сечения, и детьми, появившимися на свет через естественные родовые пути, всегда было много. Однако существуют доказанные отличия. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».