В России улучшились показатели выживаемости пациентов с онкозаболеваниями

Эксперты отметили снижение одногодичной летальности среди больных раком и рост продолжительности их жизни. Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн подчеркнул, что теперь отечественная медицина акцентирует внимание не только на лечении рака, но и на таких областях, как онкореабилитация и геронтология.

С начала нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году количество пациентов, состоящих на учете более 5 лет, увеличилось на 7,9 %, а выявление злокачественных новообразований на ранней стадии возросло на 7 %. Генеральный директор НМИЦ онкологии Олег Кит добавил, что при ранней диагностике рака молочной железы выживаемость составляет 80-98 %. В рамках нацпроекта введено более 16 тыс. медизделий, что позволяет улучшать качество жизни пациентов.

Ранее мы писали о том, что в России изобрели препарат, предотвращающий метастазы.