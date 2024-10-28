Дефицит йода: чем это опасно и как его восполнить

Жители мегаполисов испытывают нехватку различных витаминов в организме, в том числе йода, который необходим человеку для выработки гормонов щитовидной железы.

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Обязательное йодирование соли было отменено в 90-е годы, поэтому сейчас дефицит микроэлемента ощущается особенно остро. Телеведущая и врач Елена Малышева призвала возобновить процедуру йодирования соли, чтобы решить проблему. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, чем опасен дефицит йода в организме.

Чем опасна нехватка йода

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, йод — микроэлемент, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы.

— Дело в том, что гормоны щитовидной железы формируются только при наличии йода. Как только организм испытывает его нехватку, возникает гипофункция у главного дирижера (щитовидной железы), что приводит к проблемам со здоровьем, — рассказал специалист.

Особенно уязвимыми группами населения в вопросе нехватки йода Кондрахин назвал взрослых, детей и беременных женщин.

— У младенцев дефицит приводит к нарушению когнитивных функций, потому что мозг не способен нормально формироваться, из-за чего возникает задержка в развитии. Во время беременности увеличивает риск навредить ребенку, из-за неполноценного внутриутробного формирования плода, вследствие чего ребенок может родиться неполноценным. А взрослые рискуют заработать гипотиреоз, — сообщил Кондрахин.

Спасет ли соль

Специалист рассказал, что йодированная соль считается биологически активной добавкой к пище, но полностью восполнить дефицит в организме с помощью нее не получится.

— Продукт можно рассматривать только в качестве профилактики болезней, связанных с недостатком йода. Потому что она нацелена закрыть суточную норму поступления микроэлемента. А если у человека уже начался гипотиреоз или есть другие недуги, связанные с дефицитом микроэлемента, то помочь сможет только целенаправленная терапия, — заверил Кондрахин.

Где еще содержится йод

Также терапевт напомнил, что, помимо соли, йод содержится и в продуктах морского происхождения. Среди них:

рыба;

морская капуста;

другие морепродукты.

Поэтому если питание человека разнообразно и он в достаточном количестве включает в рацион морепродукты, дефицита йода возникнуть не должно, заключил специалист.