Папилломы лучше удалять, так как они могут переродиться в злокачественные образования, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на врача-дерматовенеролога Рину Урзаеву. По ее словам, это связано с вирусной природой новообразования.

Врач объяснила, что папилломы могут мешать эстетически и вызывать дискомфорт на коже. Чтобы вылечить вирус папилломы человека (ВПЧ), нужно удалить новообразование и принимать противовирусные лекарства. Избавиться от папилломы можно с помощью криодеструкции или лазера, добавила Урзаева.

Ранее онколог Видновской КБ Аслан Загаштоков рассказал, что в группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся женщины с вирусом папилломы 16-го и 18-го типов. Он посоветовал молодым россиянкам регулярно посещать гинеколога, проходить обследования, брать мазки, делать ПАП-тесты.

Загаштоков призвал проводить направленное на уменьшение титра вируса папилломы лечение, а также лечиться, если на шейке матки появились изменения.

До этого дерматолог-косметолог Екатерина Коваль заявила, что бородавки вызывает вирус папилломы человека и они могут оказаться злокачественным образованием. Специалист пояснила, что удаление образований на коже может вызвать сильнейший ожог.