В РФ старт проекта по борьбе с гепатитом С запланирован на 2025 год

Федеральный проект по борьбе с гепатитом C для расширения доступности лечения в рамках нацпроекта заработает в РФ с 2025 года. Об этом сообщила директор департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками Минздрава РФ Инна Куликова.

"Вирусный гепатит С - это единственное инфекционное заболевание, которое включается в новый национальный проект "Продолжительная активная жизнь" [с 2025 года] и это очень важно, говорит об актуальности этой темы. В текущем году впервые были выделены финансовые средства федерального бюджета, и все наши регионы получили субсидии на софинансирование закупки препаратов для амбулаторного лечения пациентов", - рассказала Куликова на III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024" на сессии, посвященной стратегии борьбы с гепатитом С.

Она подчеркнула, что регионы не должны снижать финансирование приобретения лекарственных средств для лечения пациентов. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов отметил, что гепатит С является распространенным заболеванием и приводит к тяжелым, иногда необратимым последствиям, таким как цирроз печени и рак печени.

"Если мы посмотрим на данные последнего глобального отчета, он только в этом году был опубликован, то в европейском регионе ВОЗ, куда Россия попадает, присутствует порядка 8,5 млн пациентов с хроническим гепатитом С, и большая часть - это пациенты в странах Восточной Европы, мы попадаем в эту категорию", - уточнил Чуланов.

Отмечено, что в целях расширения доступности лечения для пациентов с вирусным гепатитом С правительством РФ инициирован федеральный проект "Борьба с гепатитом С", который стартует с 2025 году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и будет включать льготное лекарственное обеспечение. Для выявления заболевания на ранней стадии и уточнения сведений о распространенности в стране с 2024 года скрининг на антитела к гепатиту C включен в профилактические осмотры и диспансеризацию некоторых групп взрослого населения. Также с недавнего времени официально заработал федеральный регистр пациентов с хроническими вирусными гепатитами.

О конгрессе

III Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение - 2024" проходит в Москве 28-29 октября. Мероприятие реализовали в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения и ее основные принципы которого по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира.

Программа конгресса включает в себя восемь тематических треков, в рамках которых планируется обсудить ключевые направления развития системы здравоохранения РФ, а также стратегии борьбы с различными заболеваниями. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конгресса.