Врач предупредил о вреде вейпов даже после первой затяжки

Воздействие на организм традиционных и электронных сигарет немного отличается, но вейпинг нельзя назвать более здоровой альтернативой табаку, сказал терапевт Кайваан Хан. Он и его коллега, терапевт Тува Амутан в комментарии для Mirror предупредили о вреде электронных сигарет даже после первой затяжки.

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Хан объяснил, что при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу же могут появиться высокий пульс и давление, а также развивается чувство тревоги и беспокойства. Также вейп может вызвать моментальное раздражение горла и слизистой оболочки легких, вызвать кашель и чувство сухости во рту. При первом использовании вейпа также может появиться одышка, добавил врач.

Терапевт Тува Амутан добавил, что, хотя электронные сигареты содержат меньше вредных химических веществ, чем обычные сигареты, в них все равно могут быть потенциально опасные вещества — летучие органические соединения и тяжелые металлы. Кроме того, при курении электронных сигарет снижается способность крови переносить кислород.

Кроме того, липкая смола покрывает дыхательные пути и легкие, из-за чего образуется слизь, мешающая работе легких Тува Амутан терапевт

Амутан обратил внимание на то, что любое курение способно стать причиной развития хронической обструктивной болезни легких, атеросклеротических бляшек, увеличивающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Хотя при вейпинге риски могут быть ниже по сравнению с традиционным курением из-за отсутствия горения, длительное воздействие электронных сигарет со временем может привести к снижению функции легких, к проблемам с кожей, появлению тонких линий и морщин вокруг губ, как и при курении обычных сигарет», — подытожил Хан.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила о неочевидной опасности вейпов. По ее словам, эта вредная привычка может мешать забеременеть.