В Подмосковье хирурги спасли пациента от 10-сантиметрового тромба

В Мытищинскую больницу поступил 33-летний житель Щелково. У мужчины обнаружили тромбоз глубоких вен ног и таза, а также выявили флотирующий тромб протяженностью более 10 сантиметров. Он находился в вене, которая ведет к сердцу. Как объяснила пресс-служба Минздрава Подмосковья, речь идет об удлиненном сгустке крови, способном вырасти до нескольких сантиметров и спровоцировать мгновенную смерть.

В ходе операции главной задачей было недопущение отрыва тромба, иначе он бы достиг сердца пациента. Мужчину спасла мультидисциплинарная бригада врачей и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Московской области Алексей Азаров из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Удалось удалить тромб в несколько приемов. По словам медиков, за последний год это уже третий случай тромбоза внушительного объема.

Мужчина уже прошел послеоперационную реабилитацию и отправился домой. За его состоянием будут амбулаторно наблюдать специалисты поликлиники по месту жительства.