Что такое паранойя: причины, симптомы, лечение, примеры

Психолог рассказывает о причинах, признаках и методах исцеления.

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«Любите ли вы кино? Скажем, психологические триллеры? Одним из мастеров кино можно, безусловно, назвать Альфреда Хичкока. Он гениален своим умением с минимальным количеством красок, эффектов создавать шедевры, которые вызывают бурю разнообразных эмоций. Некогда чёрно-белый фильм становится для зрителя цветным под пером Хичкока. Картины этого режиссёра освещают широкий круг тем, одной из которых мы уделим особое внимание, а именно паранойе», — Кира Бахтина, КБТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».

Тема навязчивых мыслей и последующего гнетущего состояния наиболее сильно раскрыта в раннем триллере «Тень сомнения». Главная героиня Чарли подозревает, что её дядя является серийным убийцей, который загубил не одну богатую вдову. Свои сомнения в чистоте его личности она подогревает подаренным кольцом, случайной фразой и визитом полицейского.

«Кино есть кино», — скажете вы. Однако стоит упомянуть, что состояние сомнения, излишней обеспокоенности встречается и в жизни. Порой оно сильно портит жизнь окружающим и самому озабоченному. Такое состояние называется «паранойя».

Как открыли паранойю

Паранойя — это психическое расстройство, которое проявляется в навязчивости мыслей, подозрительности, сверхценности идей и в недоверии к окружающим людям. Человек с таким состоянием склонен к агрессивному поведению, обладает чрезмерной раздражимостью, возбудимостью и чувствует острую потребность в том, чтобы защитить себя от вымышленных опасностей и угроз. Отсюда и название состояния от греч. παράνοια — «безумие» (παρά – «возле, рядом» и νόος — «мысль, ум»).

Термин «паранойя» впервые ввёл Карл Людвиг Кальбаум в 1863 году. Впоследствии это состояние было описано немецким психиатром Эмилем Крепелином. В течение долгого времени данное расстройство рассматривалось как самостоятельное заболевание. Однако позже выяснилось, что паранойя лишь в небольшой части случаев может классифицироваться в качестве отдельного расстройства.

Советский психиатр Василий Гиляровский писал, что бо́льшая часть симптомов этого состояния имеет отношение к шизофрении и парафрении — бредовому синдрому, включающему сочетание мании величия и преследования.

Причины паранойи

На сегодняшний день учёным доподлинно неизвестны причины возникновения паранойи у людей. Генов, отвечающих за её развитие, не открыли. Также не были обнаружены триггеры, которые могут стать причиной возникновения такого состояния.

В то же время, как было описано выше, часть паранойяльных симптомов схожи с симптомами людей с шизофренией. Единственной причины возникновения этого расстройства учёные также не нашли. На её появление влияет множество факторов – от генетической предрасположенности до социальной среды и травматических событий, которые происходят с человеком.

Паранойя может усугубиться под влиянием неблагоприятных жизненных ситуаций. Например, ухудшение семейных отношений, финансовые трудности, неблагоприятные исходы важных событий. На основе травмирующей ситуации больной формирует сверхценную идею. При этом она не обязательно всеобъемлюще захватывает разум человека. В случае паранойи мы говорим о каком-то аспекте жизни, а не о всей её совокупности.

То есть зачастую спусковым крючком манифестации заболевания становится превышение порога стресса у человека, который, конечно же, для каждого индивида свой. Однако людям, в семье которых были случаи шизофрении, стоит внимательно следить за своим здоровьем.

Важно соблюдать гигиену сна, правильно питаться, чаще гулять на свежем воздухе, практиковать дыхательные упражнения для самоуспокоения (что, в принципе, актуально для поддержания психологического благополучия любого человека) и при возникновении симптомов не избегать и не откладывать помощь специалистов.

Считается, что если смотреть количественно, то среди мужчин и женщин паранойе чаще подвержены именно первые. Хотя кардинальных различий между обоими полами не наблюдается.

Признаки и симптомы паранойи

По данным медицинской энциклопедии, в качестве признаков паранойи (чаще их описывают у людей преклонного возраста) выделяют дегенеративные процессы: болезни Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона. Подобное состояние также вызывается приёмом психотропных веществ – от алкогольных напитков до лекарственных препаратов.

В качестве симптоматики выделяют наличие у пациента с паранойей сверхценных идей, подверженность чрезмерной подозрительности, патологической ревности. Такой человек может строить теории заговоров, полагать, что окружение настроено против него, и чувствовать малейшую неискренность, легко распознавать попытки окружающих скрыть что-то. Уличив кого-то в обмане, он при даже при лёгкой неуверенности в другом будет интерпретировать его поведение как угрозу и пытаться предвосхитить потенциальный вред для себя.

Виды паранойи

Определить наличие паранойи трудно. Эта сложность заключается ещё и в том, что встречаются некоторые симптомы, по которым можно разделить заболевание. Так, выделяют несколько основных видов паранойи в зависимости от причины возникновения. Давайте разберёмся с каждым подробнее.

Алкогольная паранойя. Это психоз, развивающийся на почве алкогольной энцефалопатии, сопровождающийся бредом ревности и иногда — манией преследования. Возникает преимущественно у людей, страдающих алкогольной зависимостью, чаще — у мужчин. Инволюционная паранойя. Возрастной психоз, возникающий в климактерический период у женщин и в зрелый возраст (от 45 до 60) — у мужчин. Характеризуется систематизированным бредом. Течение острое. Идеи выражаются в форме мании преследования или ревности, реже — величия. Мегаломанная паранойя. Это бред, характеризующийся постоянными идеями собственного совершенства и величия. В неё также входят: Персекуторная паранойя — навязчивая идея преследования. Кверулянтская паранойя. В основе неё лежит идея роптания на судьбу, то есть взятие в основу мысли, которая связана с тяготами человека, сложностями его бытия и несправедливости жизни. Суггестивно-бредовая паранойя — бред гипнотического очарования. Сенсетивная паранойя — бредовое расстройство, при котором человек уверен в том, что мир крутится вокруг него и он ко всему имеет отношение. Острая паранойя — состояние бреда с внезапно возникшим состоянием мании величия.

Самой опасной формой паранойи является та, которая служит переходной между другим заболеванием. Например, шизофренией. Такая паранойя сопровождается:

мощными яркими галлюцинациями;

навязчивыми идеями, которые принимают состояние уровня «теорий заговора»;

проявлением психического автоматизма (потери контроля над своими бредовыми мыслями, ощущения наличия внешнего вмешательства в разум партнёра).

Также отношение к окружающим при такой форме паранойи становится враждебным и даже агрессивным. Часто речь скудная, теряется понимание общепринятых норм, и возникает чувство равнодушия.

Стадии паранойи

Человек с паранойей проходит ряд стадий, которые развиваются постепенно — двумя основными этапами. В самом начале параноидальная симптоматика имеет слабый окрас. Когда близкие или друзья замечают «тревожные звоночки», они списывают их на усталость, трудный характер.

Однако в момент, когда параноик сталкивается с каким-либо мощным и неожиданным стрессом, его зачатки заболевания расцветают. Тогда сложный, противоречивый характер приобретает статус патологии.

Первый этап можно условно назвать подготовительным, щадящим больного. Человек становится чрезмерно чувствительным к окружению и задаётся сверхценными идеями. Меняется настроение, снижается социальная активность, увеличивается конфликтность. Важно быть внимательным в этот момент. Если у вашего близкого появляются определённые опасения и он принимает решение пойти к специалисту, то лучше оказать ему поддержку и понимание.

Следующий этап — непосредственно бред. Личность становится менее адаптивной, идеи начинают всё ярче всплывать в голове, критика снижается. В этот момент необходимо обратиться к специалисту как можно скорее и не пренебрегать фармакологией.

Диагностирование и лечение

Диагностируют паранойю с помощью проведения клинической беседы. Выделяют три основных вида такой проверки.

Клинико-анамнестическое обследование — предполагает оценку причин возникновения расстройства и его степень тяжести. Патопсихологическая экспертиза — выявляет отклонения в мышлении с подробным описанием девиаций. Выполнение нейротеста, основанного на измерении физиологических показателей.

Дисклеймер: для лечения паранойи фармакологическими препаратами необходима консультация у специалиста. Принимать препараты самостоятельно крайне нежелательно и даже губительно.

Среди основных для лечения паранойи выделяют:

нейролептики — препараты, связанные с купированием повышенной дофаминовой активности, позволяющие снизить фокус на навязчивых бредовых идеях и образах;

— препараты, связанные с купированием повышенной дофаминовой активности, позволяющие снизить фокус на навязчивых бредовых идеях и образах; антидепрессанты — медикаменты, повышающие уровень серотонина в мозге и помогающие при лечении депрессии, упаднического настроения;

— медикаменты, повышающие уровень серотонина в мозге и помогающие при лечении депрессии, упаднического настроения; транквилизаторы — психотропные лекарственные препараты, снимающие тревогу;

— психотропные лекарственные препараты, снимающие тревогу; седативные препараты — группа лекарственных веществ, вызывающих успокоение без снотворного эффекта.

В качестве самостоятельной профилактики рекомендуется выстроить режим сна и бодрствования, отказаться от употребления психотропных препаратов, а также соблюдать баланс между физической и когнитивной нагрузкой.

Своевременное лечение паранойи позволит не только вовремя купировать развивающееся заболевание, но также не допустить его прогрессирование и переход в более тяжёлое патологическое состояние. Важность определения навязчивого состояния на первых стадиях также состоит в том, чтобы выявить очаг возможно имеющегося на настоящий момент расстройства.

В настоящий момент активно развиваются диагностические инструменты для определения паранойи, а также лекарственная поддержка. Однако посещение кабинета психолога, а также соблюдение режима позволит вам ускорить ход лечения и закрепить результат. Берегите себя и оставайтесь здоровы.