Врач призвала «отпускать» сотрудников на диспансеризацию

Особенно это касается жителей Москвы, где с прохождением врачебных осмотров «всё в шоколаде».

Проверяться в ряде случаев можно и по субботам.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова.

«Это должно быть во всех средствах массовой информации. Потому что люди среднего возраста и трудоспособного возраста, которые хуже всего посещают поликлиники, они иногда слушают радио, многие находятся в соцсетях. Соответственно, информация должна быть в различных Telegram-каналах. Работодатель должен обращать на это внимание. Если есть возможность, тем более вы в Москве, где всё в шоколаде, пожалуйста, сделайте диспансеризацию, отпустите. Или пусть это будет в субботу, в субботу тоже работают поликлиники».

Ранее Минздрав сообщил, что диспансеризацию в 2024 году пройдут более 102 млн россиян.

Это 70% от общей численности населения, подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Он добавил, что при большом объёме исследований важно не снижать их качество.

«В 2023 году программа диспансеризации и профилактики охватила более 73,8 млн человек. План текущего года будет самый амбициозный — более 102 млн», — сказал Камкин во время выступления на III Национальном конгрессе.

В августе Минздрав включил в программу профилактических медицинских осмотров тест на гепатит С. Сдать анализ могут граждане от 25 лет один раз в 10 лет.