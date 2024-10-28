Почему в мире растет число случаев заболевания «болезнью моряков»

В мире растет число случаев заболевания цингой, сообщает издание The New Daily. Раньше ее называли «болезнью моряков», поскольку они не получали в плаваниях сбалансированного питания. Но с развитием пищевой и фармацевтической промышленности цинга, казалось, утратила свою актуальность. Однако выходит, что это не так. Что могло привести к возвращению цинги, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом Виктором Лишиным.

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Из-за чего может возникнуть цинга

Цинга — это усиленный дефицит витамина C, который может возникнуть не только из-за недостаточно сбалансированного питания, но и по генетическим причинам, рассказал специалист.

— В генетике может быть «поломка» по линии витамина C, из-за которой он может плохо усваиваться у человека. Но это довольно редкое явление. Витамин C может быть близок к нижним границам, но его дефицит встречается нечасто, — уточнил врач.

Нехватка этого витамина может возникнуть, если человек полностью исключит его из рациона, отметил терапевт. Например, в статье The New Daily рассказывается об австралийце, который недавно перенес операцию по уменьшению объема желудка. Помимо того что после такого вмешательства часто возникает дефицит витаминов, известно, что мужчина из-за нехватки денег питался преимущественно фастфудом и полуфабрикатами. Отсутствие овощей и фруктов в его рационе привело к развитию цинги.

— И все же это довольно редкая история. Уровень витамина C даже не проверяют в базовом чекапе организма. Чтобы возник его дефицит, должна произойти какая-то комбинация обстоятельств: полное исключение этого витамина из рациона, генетическая неусвояемость, а также сопутствующие заболевания. Например, проблемы с кишечником. Ведь именно через него витамины впитываются и усваиваются, — предположил терапевт.

К таким факторам можно также отнести:

проблемы с оттоком желчи;

непереносимость лактозы, глютена;

воспалительные процессы в кишечнике;

гормональные сбои.

Каковы последствия «болезни моряков»

Собеседник «ВМ» рассказал, что при цинге могут появиться проблемы с кожей и зубами. Также возникают заболевания суставов, кровоизлияния.

— При дефиците витамина C человек теряет энергию. Он ощущает слабость мышц и состояние разбитости, — добавил врач.

Кроме того, у человека с цингой будут проблемы с иммунитетом и сосудистой системой, в том числе с давлением.

Что делать, если подозреваешь дефицит витамина C

В первую очередь нужно провериться у врача и установить, действительно ли есть нехватка этого витамина, объяснил доктор.