Цинга возвращается? Почему в мире растет число случаев заболевания «болезнью моряков»
В мире растет число случаев заболевания цингой, сообщает издание The New Daily. Раньше ее называли «болезнью моряков», поскольку они не получали в плаваниях сбалансированного питания. Но с развитием пищевой и фармацевтической промышленности цинга, казалось, утратила свою актуальность. Однако выходит, что это не так. Что могло привести к возвращению цинги, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом Виктором Лишиным.
Из-за чего может возникнуть цинга
Цинга — это усиленный дефицит витамина C, который может возникнуть не только из-за недостаточно сбалансированного питания, но и по генетическим причинам, рассказал специалист.
— В генетике может быть «поломка» по линии витамина C, из-за которой он может плохо усваиваться у человека. Но это довольно редкое явление. Витамин C может быть близок к нижним границам, но его дефицит встречается нечасто, — уточнил врач.
Нехватка этого витамина может возникнуть, если человек полностью исключит его из рациона, отметил терапевт. Например, в статье The New Daily рассказывается об австралийце, который недавно перенес операцию по уменьшению объема желудка. Помимо того что после такого вмешательства часто возникает дефицит витаминов, известно, что мужчина из-за нехватки денег питался преимущественно фастфудом и полуфабрикатами. Отсутствие овощей и фруктов в его рационе привело к развитию цинги.
— И все же это довольно редкая история. Уровень витамина C даже не проверяют в базовом чекапе организма. Чтобы возник его дефицит, должна произойти какая-то комбинация обстоятельств: полное исключение этого витамина из рациона, генетическая неусвояемость, а также сопутствующие заболевания. Например, проблемы с кишечником. Ведь именно через него витамины впитываются и усваиваются, — предположил терапевт.
К таким факторам можно также отнести:
- проблемы с оттоком желчи;
- непереносимость лактозы, глютена;
- воспалительные процессы в кишечнике;
- гормональные сбои.
Каковы последствия «болезни моряков»
Собеседник «ВМ» рассказал, что при цинге могут появиться проблемы с кожей и зубами. Также возникают заболевания суставов, кровоизлияния.
— При дефиците витамина C человек теряет энергию. Он ощущает слабость мышц и состояние разбитости, — добавил врач.
Кроме того, у человека с цингой будут проблемы с иммунитетом и сосудистой системой, в том числе с давлением.
Что делать, если подозреваешь дефицит витамина C
В первую очередь нужно провериться у врача и установить, действительно ли есть нехватка этого витамина, объяснил доктор.
— Но сразу после этого добавлять его в свой рацион в больших количествах не нужно, чтобы не возникли проблемы с почками, — предостерег Лишин. — Врач примет решение, в какой форме и в каком количестве будет восполняться дефицит витамина C. Например, это могут быть капельницы. — Важно понять, по какой именно причине возник дефицит. Возможно, питание — не единственный триггер, — добавил терапевт.