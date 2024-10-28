Врачи назвали три напитка, повышающие риск инсульта

Частое потребление кофе, газировок и соков может повысить риск инсульта, заявили врачи уфимской ГКБ № 5. Так, например, употребление газированных напитков, в том числе без сахара, повышает риск инсульта на 22%.

Крупное исследование показало, что частое потребление кофе, газированных напитков и соков значительно увеличивает риск инсульта. <...> Фруктовые соки связаны с увеличением вероятности инсульта на 35%. Употребление более четырех чашек кофе в день увеличивает риск инсульта на 37%, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что данные выводы были сделаны на основе результатов исследования данных десятков тысяч человек из 27 стран мира. Кроме того, ученые выяснили, что употребление чая и воды, напротив, способствует снижению риска возникновения инсульта.

При употреблении трех-четырех чашек зеленого чая в день риск снижается на 27%, а черного — на 29%, — отметили специалисты.

Ранее диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина ранее предупредила, что сладкая газировка и кофеин убивают молодость. По ее словам, при частом употреблении таких продуктов биологический возраст становится больше календарного. Диетолог отметила, что газировка плохо влияет на организм из-за содержания углекислого газа, кислоты, сахара и искусственных подсластителей, которые приводят к проблемам с ЖКТ и ожирению.