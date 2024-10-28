Легкая форма деменции может проявляться в виде несвойственных человеку апатии, раздражительности, агрессии и потере интереса к любимым занятиям, рассказала «Газете.Ru» врач-гериатр, главврач реабилитационного центра для пожилых людей «Сениор Групп» Алиса Готина.

Деменцию разделяют на три формы по степени тяжести: легкую, умеренную и тяжелую. Крайне важно как можно раньше поставить диагноз деменция, так как при отсутствии лечения заболевание может быстро прогрессировать, приводя к инвалидизации пациента.

«Легкая форма деменции проявляется тем, что у человека сокращается круг общения и интересов, но при этом сохраняется независимость в повседневной жизни, при когнитивной деятельности могут требоваться напоминания и применение способов запоминания, помощь при освоении новой информации, решении финансовых вопросов, чаще всего имеет место сенильное изменение личности, обострение личностных черт», — отметил врач.

По словам специалиста, также у пациента появляются субъективные жалобы когнитивного характера, но нет объективного подтверждения этих жалоб, то есть со стороны они могут быть незаметны. Однако они могут быть выявлены при помощи нейропсихологических методов тестирования.