Как избавиться от першения в горле

Першением часто называют любой дискомфорт в горле: боль, жжение, затруднение глотания. Как облегчить состояние и какие меры эффекта не окажут, «Клопс» узнал у врача-терапевта, пульмонолога, кандидата медицинских наук Марины Ивановой.

Боль в горле могут вызывать не только вирусы, грибки и бактерии, но и желудочный рефлюкс. Поэтому, прежде чем начать лечение, нужно разобраться в причине, понять инфекция это или нет.

«Если человек проснулся утром с неприятным жжением в ротоглотке, которое не проходит после чашки горячего чая, если плюс к тому появились отрыжка и дискомфорт в области желудка, — поможет гастроэнтеролог», — прокомментировала Иванова.

А вот когда проблема связана не с патологией пищевода, а с инфекцией, поможет полоскание горла, специальные спреи и пастилки для рассасывания.

Антисептические препараты или народные средства (отвар ромашки или коры дуба) облегчают состояние при бактериальном и грибковом фарингите. Патоген располагается на слизистой горла и подвергается прямому воздействию антисептика.

«В случае с вирусом вылечиться таким способом не получится, так как агент находится внутри клеток и защищён от воздействия. Здесь необходима комплексная терапия», — пояснила доктор.

Что касается местных обезболивающих средств, то их применение даёт положительный эффект лишь временно. Во многом всё зависит от причины боли в горле, добавила врач.

Как принимать вспомогательные средства

Спреи и пастилки лучше применять после еды, в том количестве, которое указано в инструкции. Препараты быстро проглатываются и усиливают секрецию желудка, что может привести к изжоге и неприятным ощущениям.

«Их эффект прежде всего связан с усиленной выработкой слюны, в которой содержится лизоцим — природный компонент для борьбы с микробами», — подчеркнула терапевт.

Полоскать горло нужно также после еды. Повторяйте процедуру по три подхода, не менее четырёх раз в день.

Важно помнить, что все эти мероприятия имеют второстепенное значение. Если выздоровление не наступит через три-пять дней или состояние станет хуже — следует обратиться к доктору.

После осмотра специалист назначит дополнительные исследования: анализ крови, экспресс-тест на бета-гемолитический стрептококк, микроскопию мазка из зева. Не исключено назначение антибактериальных или противогрибковых препаратов.

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