Онколог назвал фактор «очень высокого риска» развития рака кишечника

В опасности люди, чьи родственники страдали полипозом органа пищеварения.

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Нередко заболевание генетически обусловлено.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель отделения абдоминальной хирургии и онкологии РНЦХ им. Петровского, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян.

«Достаточно часто полипоз бывает генетически обусловлен. Есть такой семейный полипоз, когда это передаётся от родителей. У нас есть несколько таких пациентов, и у них очень высокий риск развития рака. Поэтому при диагностировании, если видим, что генетически это подтверждается, то рекомендуется удалять толстый кишечник. Если прямая кишка не затронута полипами, тогда тонкую кишку соединяют с прямой. Есть постоянная, пожизненная илеостома. Это чтобы избежать перерождения в рак, это продлевает жизнь».

Ранее доктор предупредил о риске развития рака из-за поедания сосисок.