Онколог ответил, может ли наследственность повысить риск рака молочной железы

Андрей Каприн, заслуженный врач РФ, объясняет, как учитывать генетическую предрасположенность к раку молочной железы и какие шаги помогут снизить риски.

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Рак молочной железы – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин, и одной из его особенностей является наследственная предрасположенность. Андрей Карпин, заслуженный врач РФ, академик РАН и РАО, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России, в своем телеграм-канале поделился важной информацией о том, как оценить риски и какие шаги предпринять, если в семье были случаи этого заболевания.

Наследственная предрасположенность: что это значит?

Риск возникновения рака молочной железы увеличивается, если в семье были случаи заболевания у женщин по материнской линии: мамы, бабушки, сестер или теть. В таких случаях вероятность развития рака составляет от 5% до 10%. Особенно важно учитывать случаи, когда заболевание было выявлено в молодом возрасте.

Карпин рекомендует женщинам, у которых есть семейная история рака молочной железы, провести ДНК-исследование крови методом ПЦР. Это позволит выявить мутации в ключевых генах BRCA1, BRCA2 и CHEK2, которые существенно повышают риск развития заболевания. Этот тест стоит делать после достижения 18 лет, чтобы максимально точно оценить возможные риски.

Рекомендации по обследованию в зависимости от результатов теста

1. Если мутации не выявлены и жалоб нет

Для женщин, у которых не обнаружены генетические мутации, и отсутствуют жалобы, Карпин советует проходить ежегодное обследование у гинеколога и выполнять УЗИ молочных желез до 40 лет.

2. Если выявлены мутации или есть жалобы

Женщинам с выявленными мутациями или жалобами необходимо более углубленное обследование. К стандартному набору добавляется маммография, которую следует делать с 35 лет один раз в два года. В некоторых случаях может понадобиться магнитно-резонансная томография (МРТ) молочных желез для более точной диагностики.

3. После 40 лет

Если у женщины есть отягощенная наследственность, рекомендуется ежегодная рентгеновская маммография после 40 лет. Для женщин без наследственной предрасположенности это обследование проводят реже – один раз в два года.

Профилактическая мастэктомия: стоит ли делать?

При выявлении мутаций в генах BRCA1, BRCA2 или CHEK2 возникает вопрос о необходимости профилактической мастэктомии – хирургического удаления молочной железы для снижения риска развития рака. Карпин подчеркивает, что наличие мутаций не является строгим показанием для этой процедуры. Риск развития опухоли сохраняется, но он не достигает 100%.

Профилактическую мастэктомию стоит рассмотреть в случаях выраженной мастопатии, такой как фибросклероз с микрокальцинатами, что повышает риск злокачественных изменений. Для принятия решения требуется консультация генетика и онколога-маммолога, а также междисциплинарный консилиум специалистов.

Важно помнить

Профилактическое удаление молочной железы пока не входит в список методических рекомендаций Минздрава России и проводится на платной основе по медицинским показаниям. Поэтому важно взвесить все «за» и «против», консультируясь с компетентными специалистами.

Какой выбрать путь?

Выбор подходящего пути зависит от множества факторов: семейной истории, наличия мутаций, состояния здоровья и личных предпочтений. Если вы находитесь в группе риска, важно соблюдать регулярные обследования и внимательно следить за своим здоровьем. Вовремя проведенная диагностика и правильный подход к профилактике могут существенно снизить риски и обеспечить раннее выявление заболевания, что повышает шансы на успешное лечение.

Заключение

Генетическая предрасположенность к раку молочной железы не означает, что заболевание обязательно разовьется, но требует внимательного отношения и регулярного контроля. Генетическое тестирование, регулярные обследования и консультации с врачами помогут снизить риск и сохранить здоровье. Не пренебрегайте консультацией специалистов, если в вашей семье были случаи заболевания – это ваш шанс на здоровое будущее.

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