Темные круги под глазами: четыре повода для обращения к доктору

Тёмные круги под глазами чаще всего возникают от усталости и недосыпа. Но иногда их появление может говорить о проблемах со здоровьем, рассказала «Клопс» врач-косметолог, реабилитолог Яна Бузиновская.

Пигментация кожи в области глаз проявляется в виде чёрных, синюшных и коричневых полукружий. К доктору следует обратиться, если внезапный косметический дефект стал сопровождаться следующими симптомами:

отёк, боль, изменение зрения;

усталость, которая не проходит даже после отдыха;

слабость, потеря веса, плохой аппетит;

синяки под глазами стали более выраженными и не исчезают, даже если сон нормальный.

«Все эти признаки указывает на неполадки в организме и сигнализируют о серьёзных заболеваниях», — обратила внимание Бузиновская.

Для начала следует посетить терапевта. Доктор проведёт диагностику, назначит анализы крови и УЗИ. Исследования помогут установить причину неприятностей.

«В большинстве случаев пигментация под глазами не несёт опасности. Очень часто она связана с генетикой: с близко расположенными расширенными сосудами и тонкой кожей», — пояснила косметолог.

Основные причины тёмных кругов

Недостаток сна. Приводит к бледности кожи, что делает сосуды под глазами более заметными.

Наследственный фактор. Если у ваших родителей наблюдалось подобное, то вероятнее, что вы тоже унаследуете эту особенность.

Возраст. С годами кожа теряет коллаген и становится тоньше, что приводит к большей заметности сосудов.

Пигментация. Активное воздействие солнечных лучей или воспалительные процессы могут спровоцировать появление косметического дефекта.

«Не стоит забывать и о водно-питьевом балансе. Недостаток жидкости в организме может иссушить кожу, тёмные круги станут более выраженными», — предупредила Яна Бузиновская.

Доктор предупредил об опасной меланоме, которая может скрываться за пигментацией кожи.