Темные круги под глазами: четыре повода для обращения к доктору

Тёмные круги под глазами: четыре повода для обращения к доктору
Тёмные круги под глазами чаще всего возникают от усталости и недосыпа. Но иногда их появление может говорить о проблемах со здоровьем, рассказала «Клопс» врач-косметолог, реабилитолог Яна Бузиновская.
Пигментация кожи в области глаз проявляется в виде чёрных, синюшных и коричневых полукружий. К доктору следует обратиться, если внезапный косметический дефект стал сопровождаться следующими симптомами:
- отёк, боль, изменение зрения;
- усталость, которая не проходит даже после отдыха;
- слабость, потеря веса, плохой аппетит;
- синяки под глазами стали более выраженными и не исчезают, даже если сон нормальный.
«Все эти признаки указывает на неполадки в организме и сигнализируют о серьёзных заболеваниях», — обратила внимание Бузиновская.
Для начала следует посетить терапевта. Доктор проведёт диагностику, назначит анализы крови и УЗИ. Исследования помогут установить причину неприятностей.
«В большинстве случаев пигментация под глазами не несёт опасности. Очень часто она связана с генетикой: с близко расположенными расширенными сосудами и тонкой кожей», — пояснила косметолог.
Основные причины тёмных кругов
- Недостаток сна. Приводит к бледности кожи, что делает сосуды под глазами более заметными.
- Наследственный фактор. Если у ваших родителей наблюдалось подобное, то вероятнее, что вы тоже унаследуете эту особенность.
- Возраст. С годами кожа теряет коллаген и становится тоньше, что приводит к большей заметности сосудов.
- Пигментация. Активное воздействие солнечных лучей или воспалительные процессы могут спровоцировать появление косметического дефекта.
«Не стоит забывать и о водно-питьевом балансе. Недостаток жидкости в организме может иссушить кожу, тёмные круги станут более выраженными», — предупредила Яна Бузиновская.
Доктор предупредил об опасной меланоме, которая может скрываться за пигментацией кожи.