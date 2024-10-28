Врачи напомнили об обязательных анализах после 55 лет

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В День бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, нижегородцам напомнили о обязательных анализах, которые следует сдавать после 55 лет. Памяткой поделился главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Рекомендовано ежегодно сдавать общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу и холестерин, ЭКГ, а также делать проверку свертывающей системы крови (коагулограмма).

Кто бы что ни говорил, это «база» для проверки общего состояния организма, обмена веществ, функции печени и почек, профилактики сахарного диабета, патологий сердца и атеросклероза сосудов, — отметил Алексей Никонов.

Раз в два года рекомендовано сдавать анализ кала на скрытую кровь и делать колоноскопию. Необходимо проходить флюорографию и маммографию (женщинам) и анализ на ПСА (скрининг рака простаты) мужчинам. Кроме того, женщинам раз в три года до 69 лет надо сдавать анализ на цитологию и ВПЧ-тест.

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