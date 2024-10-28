В Новосибирской области выросло число инсультов среди трудоспособного населения

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Число инсультов среди трудоспособного населения в Новосибирской области выросло почти на 20% за три года в связи с изменением экологических условий и образа жизни. Об этом ТАСС рассказала главный невролог Минздрава Новосибирской области, заведующая неврологическим отделением областной клинической больницы, заведующая региональным сосудистым центром №2 Елена Танеева.

"Заболеваемость инсультом среди лиц трудоспособного возраста имеет тенденцию к росту. В динамике за три года увеличилась на 20%", - сказала она.

В пресс-центре ТАСС Танеева уточнила, что риск развития инсульта по-прежнему значительно выше у пациентов в возрасте от 60 лет в связи с тем, что такие пациенты чаще имеют хронические заболевания, способствующие развитию патологии. Во всех возрастных группах около трети случаев инсульта приводят к смерти пациентов, но показатель ежегодно снижается - так, в 2021 году он составлял 763 летальных исхода на 100 тыс. населения, а в 2023 составил 658 случаев на 100 тыс. населения. Только 8% пациентов не теряют трудоспособность в результате резкого нарушения кровоснабжения мозга.

Для оказания помощи пациентам с инсультом в Новосибирской области действуют девять региональных и еще девять первичных сосудистых отделений. Они обеспечивают порядка 95% госпитализаций всех пациентов в остром состоянии, рассказал главный специалист по организации сосудистых центров Минздрава региона, заместитель главного врача по координации деятельности регионального сосудистого центра городской клинической больницы №1 Владимир Барбарич. По его словам, в течение ближайших четырех лет новый региональный центр появится в городе Куйбышев, что позволит существенно упростить и ускорить время доставки пациентов из районов на спецкойки.