Врач назвал типы и особенного лечения сахарного диабета

Сахарный диабет — собирательный термин, которым обозначены различные метаболические заболевания. Какие типы сахарного диабета бывают и способы их лечения назвала челябинский врач-эндокринолог Евгения Прохорова.

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«Сахарный диабет — это собирательный термин, которым обозначают разные метаболические заболевания. Их общий признак — устойчиво высокий уровень сахара в крови — более 3,3-5,5 ммоль/л натощак», — отметила Прохорова, врач-эндокринолог районной больницы села Долгодеревенское.

Ее цитирует telegram-канал министерства здравоохранения Челябинской области.

Существует два типа сахарного диабета. Первый тип сахарного диабета возникает из-за отсутствия собственного инсулина в организме. Метод лечения только один — инсулинотерапия.

Второй тип сахарного диабета возникает из-за нехватки инсулина. Причиной может быть несбалансированное питание или чрезмерное употребления углеводов. В случае с сахарным диабетом второго типа возможно лечение с помощью диеты, пояснила Прохорова.

Такое состояние, как преддиабет, сегодня также контролируется врачами-эндокринологами.

«При таком отклонении диагноз "диабет" не ставят, но риск его развития велик», — пояснила врач.

Состояние преддиабет нормализуется при соблюдении правил питания без медикаментозного лечения.

Переизбыток сна, то есть отдых дольше девяти-десяти часов в сутки, может свидетельствовать о болезни, сообщила ранее невролог Екатерина Демьяновская. Длительный сон может быть связан с более высоким риском ожирения или сахарного диабета второго типа, а также депрессией.