Беременную женщину из Лучегорска доставили в перинатальный центр с помощью санавиации. Медики спасли жизнь малышу и жене бойца, находящегося на передовой.

«Выявленная патология представляет собой серьезную угрозу для беременности и жизни ребенка, поэтому было решено провести эвакуацию. Женщина была доставлена в ПКПЦ, где ей предоставляют необходимую помощь. Врачи занимаются терапией, направленной на продление беременности. На сегодняшний день срок гестации составляет 33 недели и 6 дней. Состояние матери и ребенка стабильно, они под постоянным наблюдением», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края.

Для спасения жизни и здоровья молодой матери, ожидающей второго ребенка, медики Приморского краевого перинатального центра накануне вылетели в этот город. Обследование подтвердило отслойку плаценты и необходимость госпитализации пациентки в учреждение третьего уровня.

Папа, находясь на передовой, может быть спокоен за здоровье супруги и будущего малыша. В перинатальном центре круглосуточно работает консультативно-диагностический центр, что позволяет оперативно реагировать на экстренные ситуации. Медики центра активно выезжают в районы Приморья, проводя консультации и оказывая помощь.

Напомним, что ранее врачи в Приморье спасли жизнь роженице с Чукотки и младенцу весом меньше килограмма.