Как безопасно лечить простуду во время беременности

Существует миф, что беременным нельзя принимать аптечные препараты от простуды, но это далеко не так, объяснила в разговоре с Пятым каналом врач — акушер-гинеколог и специалист ультразвуковой диагностики Эльнара Рзаева. По ее словам, для назначения медикаментов необходимо обратиться к врачу.

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«‎У нас есть в арсенале много средств, с помощью которых беременная может помочь себе даже до того момента, как она попадет к врачу, как только у нее возникают первые симптомы простудного и вирусного заболевания»‎, — подчеркнула гинеколог.

Она добавила, что от заложенности носа может помочь промывание солевым раствором собственного приготовления или купленным в аптеке. Массаж — еще одно эффективное средство от насморка: нужно ребром ладони провести от носослезных борозд к уголкам ноздрей — так активизируется отток выделений. После можно применить капли на основе пихтового или эвкалиптового масел, однако назначать их должен лечащий врач.

При температуре ниже 38 градусов лучше не сбивать ее, а пить больше теплой воды и чая с лимоном и облепихой. Если же температура поднялась выше 38, стоит вызвать врача на дом или скорую помощь. От больного горла помогают полоскания физраствором или раствором ромашки. Кашель лечится ингаляциями с физраствором через небулайзер или разогревающими мазями, а также массажем — нужно пройтись ребром ладони снизу вверх по спине, чтобы усилить отхаркивание мокроты, указала Рзаева.

«‎Спреи мы не используем, препараты с чабрецом я не рекомендую. У них есть риск воздействия, абортивную функцию могут запустить. Помните, что не все травы являются безопасными. Пожалуйста, обратитесь к врачу для того, чтобы он мог подобрать вам наиболее подходящее лечение»‎, — подытожила врач.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что людям, больным ОРВИ, нельзя спать с открытым окном — это чревато такими заболеваниями, как ангина, пневмония или даже инсульт. По ее словам, при этом здоровому человеку, имеющему крепкий иммунитет, такой сон не навредит.