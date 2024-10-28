Врач развеял миф о белой горячке

Алкогольный делирий или белая горячка — это тяжелое состояние, которое возникает в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены, сообщила врач-психиатр, психотерапевт, главврач и руководитель психиатрической службы Mental Health Center Анна Корендюхина. Феномен она объяснила в беседе с «Лентой.ру».

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Состояние обычно возникает у людей, которые хронически злоупотребляют алкоголем и внезапно снижают или прекращают его прием, рассказала специалист. Она обратила внимание, что вопреки заблуждениям алкогольный делирий не наступает в момент сильного опьянения, а обычно начинается через 48 часов после резкого прекращения употребления спиртного.

По словам врача, для белой горячки характерен размашистый тремор конечностей, галлюцинации в виде мигающих огней и медленная невнятная речь. Кроме того, эти симптомы обычно сопровождаются признаками дисфункции печени, такими как желтуха, то есть пожелтение глазных склер, и асцит — скопление жидкости к брюшной полости.

Белая горячка возникает вследствие нейрохимических дисбалансов, возникающих в результате внезапной отмены алкоголя, пояснила Корендюхина.

Она уточнила, что хроническая алкогольная зависимость приводит к дисбалансу нейромедиаторов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата в центральной нервной системе (ЦНС).

«Алкоголь является неврологическим депрессантом, который оказывает свое действие за счет подавления ГАМК-рецепторов и усиления экспрессии рецепторов N-метил-D-аспартата (NMDA), что приводит к увеличению уровня глутамата в ЦНС, — сказала психиатр. — Иными словами, представьте, что ваш мозг — это оркестр, где разные отделы отвечают за разные функции. Алкоголь, попадая в организм, начинает управлять им, как неопытный дирижер. В мозге есть специальные "музыканты" — нейромедиаторы, которые передают сигналы между нервными клетками. ГАМК — это "успокаивающий" нейромедиатор, а глутамат — "возбуждающий". Алкоголь подавляет ГАМК — словно затыкает рот «успокаивающим» музыкантам. Одновременно он усиливает действие глутамата — заставляет «возбуждающих» музыкантов играть громче. В результате в оркестре хаос: сигналы в мозге путаются, возникает дисбаланс».

Этот дисбаланс объясняет многие эффекты алкоголя — эйфорию, расторможенность, а при больших дозах — спутанность сознания и проблемы с координацией, отметила врач.

«Дисбаланс между ГАМКергическим торможением и глутаматергическим возбуждением способствует повышенной возбудимости, наблюдаемой при делирии. Избыточное высвобождение глутамата и последующая гиперактивация NMDA-рецепторов могут приводить к эксайтотоксичности, вызывая повреждение нейронов и еще больше усугубляя симптомы, вызывая спутанность сознания, галлюцинации и тремор», — поделилась психиатр.

Она подчеркнула, что в случае тяжелой формы абстинентного синдрома алкогольный делирий может привести к жизнеугрожающим последствиям, если его своевременно не распознать и не провести соответствующее лечение.

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